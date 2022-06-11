عمر خربين: أعود لنادي الهلال دون مقابل.. و

2022/06/11 | 23:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نجم المنتخب السوري ونادي الوحدة الإماراتي عمر خربين، رغبته في العودة إلى صفوف نادي الهلال السعودي، مُعبّراً عن سعادته وفخره بتمثيل الفريق خلال السنوات الماضية.

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