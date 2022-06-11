مقتل رجلي أعمال لبنانيين و4 أتراك وإيطالي بتحطم مروحية

2022/06/11 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على سبع جثث، السبت، في حطام مروحية كانت قد فقدت في منطقة جبلية في شمال إيطاليا قبل يومين، ولم ينجُ أحد من ركابها، بحسب ما أفادت خدمات الطوارئ الإيطالية.

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