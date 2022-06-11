الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا غير مسبوق بأسعار البنزين

2022/06/11 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون على مستوى البلاد 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.وبحسب بيان صادر عن نادي السيارات الأمريكي "AAA" فإن متوسط سعر البنزين اليوم بلغ 5 دولارات، في حين وصل سعره في بعض المدن الأمريكية لعتبة الـ 7 دولارات للغالون وأكثر في بعض المحطات.وقفز متوسط السعر الوطني 19 سنتا خلال الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا بحوالي 1.93 دولار عن مثل هذا الوقت من العام الماضي.يذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيضع استراتيجية لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين، لإيجاد مصادر وقود بديلة، بما في ذلك المزيد من الوقود الحيوي ومزج البنزين مع الإيثانول.

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