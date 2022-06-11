2022/06/11 | 23:10 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النزاهة تعد لمؤتمر دولي لاسترداد الأموال المهربة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PYyidvPD9WA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النزاهة تعد لمؤتمر دولي لاسترداد الأموال المهربة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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