2022/06/11 | 23:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qmj2bHEth9Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.فؤاد حسين: العراق يفتقد السيادة منذ عقود) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د.فؤاد حسين: العراق يفتقد السيادة منذ عقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).