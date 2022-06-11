البرلمان يتدارك أخطاءه في الامن الغذائي ويستعد لتشريع ينقذ عقود الكهرباء والنفط- عاجل

2022/06/11 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

كشف النائب عن محافظة ذي قار كاظم الفياض، السبت، عن اتفاق مبدئي في البرلمان على ادراج حقوق المتعاقدين مع الشركات النفطية والمحطات الكهربائية ضمن موازنة العام الجاري بعد تجاهلهم في قانون الامن الغذائي.

وقال الفياض في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "عدم أدراج فقرة تثبيت العقود من ضمنهم العاملين بصفة عقود في الشركات النفطية والمحطات الكهربائية خلال إقرار قانون الأمن الغذائي تسبب في احتجاجات من قبل هذه الشريحة وهو حق مشروع ".

وأضاف انه "وبعد التظاهر عقدت مع الحكومة المحلية وأعضاء من مجلس النواب واللجنة المالية ‏ عدة اجتماعات لتدارك الأمر ".

وأوضح الفياض ان "هناك اتفاقا مبدئيا مع رئاسة مجلس النواب على ضمان أدراج هذه الفقرة في مشروع قانون الموازنة الذي سيقر في حال تشكيل الحكومة وحينها ستتم معالجة هذه المشكلة".

وكان مجلس النواب قد صوت الأسبوع الماضي على قانون الامن الغذائي وسط معارضة نيابية وشعبية بسبب شبها الفساد التي تدور حوله.

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