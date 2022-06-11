تأجيل الاجتماع التحضيري للحوار السياسي في السودان.. وقوى التغيير ترد

2022/06/11 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول الإعلام ببعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس"، فادي القاضي السبت إن "الآلية الثلاثية قررت تأجيل الاجتماع التحضيري المزمع عقده الأحد مع القوى السياسية" في إطار المباحثات التي تجري لحل المأزق السياسي في السودان.

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