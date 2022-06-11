اتحاد الكرة المصري يقيل خليفة كيروش

2022/06/11 | 23:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تكليف محمد بركات وحازم إمام عضوي الاتحاد، بدراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب لخلافة إيهاب جلال، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه «على مسئوليتي»، الذي يذاع على قناة صدى البلد الفضائية.جاء تصريح جمال علام، في إشارة منه إلى أنه تم اتخاذ قرارا […]

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