صور: مركز فلكي يوثق النجم الأقرب للمجموعة الشمسية

2022/06/11 | 23:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وثق مركز الفلك الدولي اليوم السبت، النجم الأقرب إلى المجموعة الشمسية.وذكر المركز في توضيح اطلعت عليه ايرث نيوز، انه “صور قبل قليل من سماء الإمارات أقرب نجم إلى المجموعة الشمسية، وهو النجم (ألفا قنطورس) من مجموعة قنطورس، ويبعد عنا 41 مليون مليون (ترليون) كيلومتر”.وأكد، انه “يمكن رؤيته الآن من الإمارات بالعين […]

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