العراق يشكك بذريعة إيران في قصف أربيل..

2022/06/11 | 23:52 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية العراقية، السبت، أن بغداد لم تلمس أي دليل على أن الموقع الذي قصفته إيران في أربيل بكردستان العراق يستخدم من الموساد.

وقالت "إذا كان لدى إيران دلائل فعليها أن تقدمها لنا"، مبينة أن إيران اقترحت وفدا للتحقيق بقصف أربيل لكن الوفد لم يأت،

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كما شككت الخارجية العراقية بذريعة إيران في قصف أربيل وطالبتها بأدلة.

وأضافت في رسالة لطهران أنه يجب عدم تكرار هذه الحادثة، مشددة أن أربيل أرض عراقية.

كما قالت "نستغرب اختيار إيران لإقليم كردستان للرد على إسرائيل".

دمار جراء استهداف صواريخ إيرانية منطقة أربيل (13 مارس 2022- فرانس برس)

وكان الحرس الثوري الإيراني، أقر في 13 مارس الماضي، رسمياً بضلوعه في هجوم أربيل.



وقال في بيان رسمي، إنه استهدف ما وصفه بـ"المركز الاستراتيجي للتآمر الإسرائيلي"، بصواريخ قوية ودقيقة تابعة لقواته.

إلا أن حكومة إقليم كردستان، أكدت أن الهجوم استهدف موقعاً مدنياً، مشيرة إلى أن تبرير ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأميركية يهدف لإخفاء دوافع هذه الجريمة الشنيعة، مبينة أن مزاعم مقترفي الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة.

منزل تضرر خلال الهجمات الصاروخية على أربيل (رويترز)

استدعاء واحتجاج

ولاحقاً استدعت وزارة الخارجية العراقية، سفير طهران لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج.



وقال أحمد الصحاف، وهو متحدث باسم الخارجية العراقية، إن "الوزارة استدعت سفير إيران وسلمته مذكرة احتجاج، معبرة عن موقف العراق الواضح بهذا الأمر".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان أوضح أن الهجوم نفذ بـ"12 صاروخاً باليستياً" أطلقت "من خارج حدود الإقليم وتحديداً من جهة الشرق".



ولم يتسبب في سقوط أي ضحايا إلا أنه أسفر عن خسائر مادية.

وغالباً ما يشهد العراق الذي يملك حدوداً شرقية واسعة مع إيران الداعمة لفصائل وميليشيات محلية عدة، هجمات صاروخية أو بالطائرات المسيرة على قواعد ومصالح أميركية.

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