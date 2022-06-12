انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة المصري.. ومدحت شلبي:

2022/06/12 | 00:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت حالة من الغضب العارم على الشارع الرياضي المصري تجاه اتحاد كرة القدم، برئاسة جمال علام ومنتخب مصر بقيادة المدير الفني إيهاب جلال، بعد أداء مخيب للآمال للمنتخب، وإخفاق الاتحاد في التعامل مع عدد من الملفات.

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