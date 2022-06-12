التربية تصدر توضيحاً بخصوص الامتحانات الوزارية

2022/06/12 | 00:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توضيح..تؤكد وزارة التربية على انه تم تسليم البطاقات الامتحانية الخاصة بالامتحانات الوزارية الى جميع الطلبة، فيما بينت ان موضوع التسجيل “البايومتري” قد اكمل منذ شهر (آيار) الماضي من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن طريق فرق جوالة تابعة لها في المدارس .وشددت الوزارة انه لايوجد اجبار للطلبة في موضوع التحديث البايومتري ، داعية […]

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