بصيغته الأخيرة.. إرسال “قانون الدعم الطارئ” لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه (وثائق)

2022/06/12 | 00:17 - المصدر: ايرث نيوز

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إرسال “قانون الدعم الطارئ” لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه (وثائق) أولاً على ايرث نيوز.

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