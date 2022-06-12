2022/06/12 | 00:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ltJCvBpE8wc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهدي عبد الكريم: بحال لم تتشكل الحكومة في تموز سيستمر الكاظمي لعام اخر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهدي عبد الكريم: بحال لم تتشكل الحكومة في تموز سيستمر الكاظمي لعام اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).