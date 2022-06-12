2022/06/12 | 00:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _cm83wcEAdg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عتابة وربابة عراقية | إجن على گلبي هموم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عتابة وربابة عراقية | إجن على گلبي هموم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).