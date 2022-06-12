توضيح من التربية يخص البطاقات الامتحانية

2022/06/12 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، توضيحا بشأن إجبار الطلبة على تحديث بطاقات "البايومتري".وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم تسليم البطاقات الامتحانية الخاصة بالامتحانات الوزارية الى جميع الطلبة"، مبينة ان "موضوع التسجيل "البايومتري" قد اكمل منذ شهر (آيار) الماضي من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن طريق فرق جوالة تابعة لها في المدارس" .وشددت الوزارة على "انه لا يوجد اجبار للطلبة في موضوع التحديث البايومتري"، داعية الى "التبليغ عن اسماء المدارس التي لم تسلم البطاقات الامتحانية للطلبة بسبب هذا الموضوع ليتسنى اتخاذ الاجراءات السريعة بحقها".

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