الاتحاد المصري يقيل مدرب المنتخب

2022/06/12 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن الاتحاد المصري إقالة مدرب المنتخب إيهاب جلال بعد مبارتين قادهما.

وقاد جلال مصر في مباراتين فقط، فاز في الأولى على غينيا، وخسر في الثانية أمام إيثيوبيا! ومطالبات بعودة كيروش.

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