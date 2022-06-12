وفد أميركي يلتقي بالرئيس الفلسطيني في رام الله

2022/06/12 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت مساعدة وزير الخارجية، باربرا ليف، ونائب مساعد وزير الخارجية هادي عمرو، الرئيس عباس لمناقشة العلاقات الأميركية-الفلسطينية والمساعدات للفلسطنيين.

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