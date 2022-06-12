المسعودي يؤكد أهمية سلامة الحجاج خلال عملية تفويجهم برا

2022/06/12 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، أهمية سلامة الحجاج خلال عملية تفويجهم برا من محافظاتهم الى منفذ عرعر الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي ناقش مع قيادة العمليات المشتركة تأمين طريق الحجاج العراقيين". وشدد الشيخ المسعودي، خلال الاجتماع الذي حضره الفريق الأول عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، بحسب البيان، على أهمية سلامة الحجاج خلال عملية تفويجهم برا من محافظاتهم الى منفذ عرعر الحدودي، اضافة الى عملية نقلهم الى المطارات التي تنطلق منها الرحلات الجوية"، معربا عن شكره للجهود التي تبذلها القيادات الأمنية ومدراء الشرطة في المحافظات وتعاونهم من أجل انجاح الخطة الأمنية لتفويج الحجاج العراقيين. من جهته اشار الفريق الأول عبد الأمير الشمري الى عقد دائرة تلفزيونية مغلقة مع قادة العمليات ومدراء الشرطة في المحافظات للتباحث في كل تفاصيل عملية حماية الحجاج، مؤكدا استمرار الاستطلاعات البرية بالتنسيق والتعاون مع الهيئة، لتنعكس على سلامة الحجاج ووصولهم سالمين الى الديار المقدسة.

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