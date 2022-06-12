2022/06/12 | 00:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p3abqrGbEFs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الكهرباء تطرح مشروعها الأضخم وتفاجئ العراقيين ! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الكهرباء تطرح مشروعها الأضخم وتفاجئ العراقيين ! | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).