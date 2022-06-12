2022/06/12 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عجزت إنكلترا عن تحقيق ثأرها من إيطاليا التي حرمتها الصيف الماضي من لقبها الأول في كأس أوروبا، وذلك بالتعادل معها صفر-صفر، السبت، في ولفرهامبتون ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، فيما لا تزال ألمانيا تبحث أيضاً عن فوزها الأول بتعادلها مع مضيفتها المجر 1-1.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا والمجر تفرضان التعادل على إنكلترا وألمانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا والمجر تفرضان التعادل على إنكلترا وألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).