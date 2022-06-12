الأمير تشارلز يعارض ترحيل طالبي لجوء من بريطانيا إلى رواندا  

2022/06/12 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهاجرون تم إنقاذهم في البحر أثناء محاولتهم عبور المانش في جنوب شرق انكلترا بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2022 © ا ف ب/ارشيف بن ستانسال لندن (أ ف ب) – وصف الأمير تشارلز خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا بأنها “مروّعة”، حسبما أفادت وسائل إعلام السبت، بينما يستعد معارضوها لمحاولة أخيرة أمام […]

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