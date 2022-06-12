2022/06/12 | 01:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق: إيران لم تقدم أي دليل على وجود الموساد الإسرائيلي في المقر الذي استهدفته بأربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/12 | 01:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: إيران لم تقدم أي دليل على وجود الموساد الإسرائيلي في المقر الذي استهدفته بأربيل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: إيران لم تقدم أي دليل على وجود الموساد الإسرائيلي في المقر الذي استهدفته بأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).