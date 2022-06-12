في أحدث استطلاعات الراي / تقدم نسبي لمرشح اليسار الكولومبي - رشيد غويلب

2022/06/12 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب حتى جولة الانتخابات الحاسمة في 19 حزيران الحالي، تستمر معركة انتخابية حامية بين مرشح اليسار لرئاسة كولومبيا غوستافو بيترو، وخصمه اليميني الشعبوي هيرنانديز، فبعد أن سجل الأخير تقدما في استطلاعات الرأي، يعود اليساري غوستافو بيترو للتقدم النسبي من جديد.



وبموجب استطلاعين قامت بهما مؤسستان معروفتان في البلاد سيحصل بيترو على التوالي على 48,5 و 44,9، مقابل 46,7 و 41 في المائة.



والاستطلاع الأخير ينظمه يوم ......





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