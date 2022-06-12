نسخة ثانية للشباب

2022/06/12 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

طَوال سنوات تسابقت أقلامنا وشفاهنا للحديث عن إحياء مسابقات الفئات العمرية لمختلف الألعاب ومنها المدللة كرة القدم التي اعتادت على ضخ مواهبها كل موسم آنذاك لتبلغ تشكيلات الكبار وتتنافس مع الأعمدة الرئيسة في الأندية لضمان مكان لها ليس بالتمني والتوسط ودعاء الوالدين بل بمؤهلات تفرض حضورها وتمنحها الضوء الأخضر للانطلاق .

مجسات الكشافين لم تعد مشرعة لقطاف خام يحتاج إلى رعاية وصقل وتوجيه كما كانت تفعل من قبل حينما كانت المواهب تعرض بضاعتها للمارة في الطرق والساحات وملاعب ترابية وفي مساحات ضيقة داخل مدارسها وتطور امكانياتها باللعب في ساحة مكشوفة يكون العشب الأخضر فيها بطراً وترفاً وأمنية بعيدة المنال .

أمس الأول ختم دوري الكرة الممتاز لفرق الشباب نسخته الثانية وفاز الميناء بدرع البطولة بعد التغلب في النهائي الذي أقيم في ملعب كربلاء على نادي أمانة بغداد بفارق ركلات الجزاء الترجيحية وسط حضور رسمي رعاه وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ومحافظ كربلاء ورؤساء أندية وإدارة الاتحاد المركزي للعبة والفرعي في المحافظة وجمهور الفريقين.

قناة العراقية الرياضية نقلت المباراة الختامية نقلا مباشرا وشجعت القائمين على هذه الخطوة لرفع درجة أمنياتهم بولادة مواهب تحظى بدعم إعلامي وجماهيري وتعيد للواجهة الثقة باكتشاف خامات أضاعها الزمن وتنسج اليوم أولى دعائمها في ملاعب لم تعتادها .

قبل إقامة هذه المسابقة كانت فرق الصغار وبقية الفئات العمرية تشكو غياب الملاعب للتدريب واللعب عليها لأنها مشغولة في أكثر الأحيان من قبل الفريق الأول ولا تجد مساحة لإشغال أوقات منهاج عملها إلا في مساحات صغيرة أو ملاعب لخماسي الكرة أو ساحات ترابية لا تضمن تحقيق كل ما ينشده الملاك الفني من خطط وبرامج .



هل كان الحال ساراً في كل مفاصله ونحن نشهد ختاماً مميزاً لا يقل تفاعلاً عن مسابقات الكبار من منصة للتتويج أو درع جميل وتنظيم أفضل وممر شرفي للخاسر وما الى ذلك من ترتيبات تؤكد أن من سار على الدرب الصحيح وصل ولكن للأسف بعض اللاعبين وهم يرون كاميرات النقل تتابع خطواتهم داخل المستطيل الأخضر يسارعون إلى تقليد أخطاء الكبار من اعتراض على أي قرار يعلنه الحكم والتسابق بالسقوط على أرض الملعب وتضييع الوقت وكذلك التأخير في تنفيذ رمي الكرة من جانبي الملعب والكرات الثابتة وغيرها من حالات لا بد من إبلاغهم بأهمية استثمار الوقت بشكل مثالي والابتعاد عن مضايقة حكام المباريات بما يضعهم تحت طاولة العقوبات وتلقي البطاقات الملونة .

من معطف النسخة الثانية طل على ملاعبنا موهوب جديد وضع اسمه على قمة الهدافين في المسابقة بتسجيله 18 هدفا أنه ذو الفقار يونس عبد علي بقميص نادي الشرطة ابن من هذا الهداف في دوري الشباب؟ لا يمكن نسيان الكابتن يونس عبد علي البط الذي أجاد ولده العوم وكشف عن موهبته مبكرا على شاكلة نجوم الأمس مستذكرا رصيد والده صاحب الاهداف الأكثر في دوري الكرة الممتاز في موسم واحد لم يحطمه أحد لغاية اليوم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسخة ثانية للشباب) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسخة ثانية للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).