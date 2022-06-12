منتخب الشباب السلوي يعسكر في دهوك

2022/06/12 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

يُغادرنا اليوم الأحد وفد منتخبنا الوطني للشباب بكرة السلة إلى محافظة دهوك للدخول في معسكر تدريبي يمتد لثمانية عشر يوماً استعداداً لبطولة غرب آسيا المزمع إقامتها في سوريا خلال شهر تموز المقبل.

ويتألف وفد المنتخب من جورج كازنيان مدرباً ود.



حيدر جمعة و جوتيار علي مساعدين للمدرب فضلاً عن اللاعبين دياري أركان عبد الكريم وبولان بيجور علي شونم (السليمانية) ومنجد حيدر جمعة الذي ينشط مع (bc Lyea السويدي) و منتظر حسن علي زغير و نور الدين عامر زيدان خلف ورضا يوسف خضر عباس (بغداد) وعلي عبد الحسين حسن (البصرة) وأكرم محمد أكرم و عبيدة سامي أحمد (نينوى) وأحمد وهران حبيب وعلي علاء حسين (بابل) ومؤمّل حسين كاظم (ذي قار) وعلي سامر عبد الهادي (النجف) وسفيان إبراهيم أحمد وزنار هشيار سلمان (دهوك).

وفي تصريح خص به "الصباح" قال مساعد المدرب حيدر جمعة: إن اختيار اللاعبين الذين سيمثلون منتخب الشباب جاء في ضوء متابعة المدرب الجورجي كازنيان لبطولات الفئات العمرية التي أقامها اتحاد اللعبة خلال الفترة السابقة، موضحا أنه تم اختبار أكثر من مئة لاعب للوقوف على التشكيلة النهائية.

وأشار إلى أن هؤلاء اللاعبين سيكونون مستقبل كرة السلة العراقية وذلك عطفا على ما يمتلكوه من مهارات عالية وبنية جسمانية نموذجية للاعب الكرة البرتقالية، مؤكدا أن معسكر دهوك فرصة مناسبة لتنمية قدراتهم الفنية والبدنية وهضم أفكار المدرب الذي يتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية طيلة فترة تواجده معهم.

وأعرب جمعة عن أمله في أن يكون هذا الفريق رديفاً للمنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، كونه يضم خيرة لاعبي الفئات العمرية.

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