الشرطة في خدمة الشعب - خليل الشيخة

2022/06/12 | 05:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_الشيخة شرطتنا وشرطتهمكوني أعيش منذ عقود مع المجتمع الامبريالي الكافر، أظل أقارن بينه وبين مجتمعنا العربي المؤمن المتخلف جداً.



بين أدابهم وآدابنا، بين رؤساءهم ورؤساءنا، بين شرطتهم وشرطتنا.



دخلت مرة دائرة الشرطة في حمص كي أكمل إجراءات شراء بيت، فوجدت شرطي نائم بقميص الشيًال، وآخر جالس على الطاولة نصفه نائم ونصفه الآخر يتفرج على التلفزيون، والثالث يأكل حمص بالزيت مع السربيس.



ألقيت السلام عليهم جميعاً بم ......





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