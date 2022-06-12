التعامل مع الجن بتفاصيل مرعبة.. تداول فيديو

2022/06/12 | 06:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة لرجل ادعى أنه ساحر قبل "التوبة" يكشف فيه تفاصيل مرعبة عن العالم الآخر الأمر الذي اثار تفاعلا.

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