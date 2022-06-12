النرويج تقرر وضع وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية

2022/06/12 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت إسرائيل، السبت، قرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميِزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

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