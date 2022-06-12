إيطاليا تحافظ على صدارتها بالتعادل مع إنكلترا.. وألمانيا تواصل نزيف النقاط

2022/06/12 | 06:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل منتخب إيطاليا مع منتخب إنكلترا سلبياً يوم السبت، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2022.

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