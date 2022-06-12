2022/06/12 | 07:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، على الزيارة التي قام بها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي إلى العراق ولقائه بقيادات سياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبلوماسي أمريكي سابق عن زيارة قرداحي للعراق: سيسير على نفس المسار مع فرق الموت العراقية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبلوماسي أمريكي سابق عن زيارة قرداحي للعراق: سيسير على نفس المسار مع فرق الموت العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).