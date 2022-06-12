فيديو لرجال يضربون نساء في مطعم يثير غضبا عارما بالصين

2022/06/12 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لقطات لرجال يعتدون بالضرب على نساء في مطعم في مدينة تانغشان في شمال شرق الصين غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مما دفع وسائل الإعلام الحكومية إلى المطالبة بمعاقبتهم وأشعل الجدل من جديد حول طريقة معاملة النساء.

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