اليوم .. الاتحاد الخليجي يناقش ملف البصرة

2022/06/12 | 07:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي اليوم الأحد اجتماعاً مهماً عبر تقنية الاتصال المرئي ، وستتم خلاله مناقشة جاهزية واســتعدادات البصرة لاستضافة خليجي 25 في ضوء الزيارات التي قامت بها اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي . وكانــت لجنــة خاصة من اتحــاد كاس الخليج قد قامت الشــهر الماضي بزيارة تفقدية إلــى محافظة البصرة وملعب المينــاء للاطلاع على جاهزيتها في اســتضافة الحدث الخليجي الأهم ،والتقت اللجنة خلال زيارتها بوزير الشــباب ورئيس اتحاد الكرة عدنان درجال وأيضاً التقت محافظ البصرة أسعد العيداني.

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