تطور مفاجئ ينهي قضية الاغتصاب ضد رونالدو بأمريكا

2022/06/12 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رُفضت الدعوى المدنية الفيدرالية التي تزعم أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو اغتصب امرأة في غرفة بفندق في لاس فيغاس في عام 2009.

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