2022/06/12 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إدريس_ولد_القابلة كتاب " جوزيف هينريتش"هذا هو عنوان الكتاب الأصليThe Weirdest People in the World: How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperousلإعداد هذا الكتاب اعتمد المؤلف على أحدث الأبحاث في الأنثروبولوجيا وعلم النفس والاقتصاد وعلم الأحياء التطوري لاستكشاف كيفية دمج علم نفس "الغرابة" في حواسنا، ويمكن أن يعطينا نظرة جديدة على علم النفس والتاريخ والثقافة الخاصة بنا.



وطبعا، م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-أغرب الناس في العالم: كيف أصبح الغرب غريبًا نفسيًا ومزدهرًا بشكل خاص- - إدريس ولد القابلة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-أغرب الناس في العالم: كيف أصبح الغرب غريبًا نفسيًا ومزدهرًا بشكل خاص- - إدريس ولد القابلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).