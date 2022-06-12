الوجود ادراك لغوي - علي محمد اليوسف

2022/06/12 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف يذهب جورج بيركلي (1685 – 1753) وهو فيلسوف إيرلندي من أصل انكليزي الى (أن وجود الشيء هو أن يكون مدركا في جميع الحالات, إلا عندما يكون الوجود هو الإدراك)1 ان يكون الادراك موضوعا لادراك العقل عندها لا يبقى موضوعا يدركه العقل خارج ادراكه لذاته.



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وسيلارز الامريكي قال الوجود هو اللغة.



وقال آخر الوجود هو الله.



والعبارتان صحيحتان لا يمكن إدحاظهما.عبارة بيركلي هي نوع من الإدراك الذاتي المثالي الذي يل ......





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