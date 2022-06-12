مصر و عصور إضمحلالها(11) - محمد حسين يونس

2022/06/12 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس الجزء الرابع من المقال الثالث .((و إنتصر البدو ..



و نهبوا إيجيبت و جعلوا منها مصرا )) .



عندما وصلت جنود عمرو بن العاص العريش ..



و بدأت غزو إيجيبت ..



كانت المواجهه مع قوات هرقل إمبراطور بيزنطة المحتلة و هذه لم تكن جيوش بقدر ما كانت حاميات متفرقة في انحاء البلاد مخصصة لحفظ الامن بين سكان مشاغبين بسبب الإختلافات المذهبية في أساسيات الدين المسيحي من جهه و لقسوة تحصيل الضرائب من جهة أخرى ......





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