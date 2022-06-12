قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يزورون كييف الشهر الجاري

2022/06/12 | 08:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس السفر إلى كييف قبيل عقد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى نهاية يونيو الجاري، وفقا لما أوردته صحيفة “بيلد” الألمانية.وذكرت الصحيفة الألمانية يوم السبت نقلا عن مصادر في حكومتي فرنسا وأوكرانيا، أن شولتس يعتزم القيام بالزيارة برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.ولم […]

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