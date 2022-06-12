تحذيرات من نشوب “حرب أسعار” بين أوروبا وآسيا بسبب الغاز المسال

2022/06/12 | 08:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نائب رئيس أحد الاتجاهات بمركز البحوث الاستراتيجية، سيرغي كولوبانوف، أن حجم الغاز الطبيعي المسال المتاح في السوق قليل، وسيتعين على أوروبا خوض حرب أسعار مع آسيا من أجله.وأشار المحلل في حديث لوكالة “نوفوستي” إلى أن أوروبا قد تواجه قضيتين الآن، أثناء تخزين الغاز في مخازنها تحت الأرض وهما الطقس الذي لا […]

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