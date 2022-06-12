هجوم أوكراني على بايدن بعد تصريحاته “التحذيرية”

2022/06/12 | 08:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثارت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي قال فيها إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “لم يرغب في سماع” تحذيرات الولايات المتحدة بشأن العملية الروسية التي كانت تلوح في الأفق، استياء مسؤولين أوكرانيين.وقال بايدن إنه “كان على حق” بشأن خطط نظيره الروسي فلاديمير بوتن لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، قبل بدء الحرب في […]

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