بريطانيا..العثور على عظام أكبر ديناصور آكل للحوم في أوروبا

2022/06/12 | 08:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثر العلماء في جزيرة وايت البريطانية على بقايا متحجرة لنوع مجهول من السبينوصور، الذي كان أطول وأكبر من جميع السحالي المفترسة في أوروبا في العصور الوسطى.ويشير المكتب الإعلامي لجامعة ساوثهامبتون، إلى أن السبينوصورات، هي واحدة من أكبر الديناصورات المفترسة التي عاشت في إفريقيا الحديثة وأوروبا قبل حوالي 112-93 مليون عام، في منتصف […]

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