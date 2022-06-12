بعد زواج 16 عاما.. رجل يكتشف أن بناته ليسوا

2022/06/12 | 08:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن كشف اختبار الأبوة أن بناته الثلاث لم يكن أطفاله البيولوجيين، يسعى رجل صيني إلى الطلاق من زوجته بعد زواج دام 16 عاما.

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