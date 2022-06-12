سياسيون: الامن الغذائي لايمكن تنفيذه من الحكومة والقضاء له كلمة الفصل

2022/06/12 | 08:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسية ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي لايمكن تنفيذه على ارض الواقع من قبل حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، لافتة الى ان القضاء ستكون له الكلمة الفصل تجاه هذا القانون.وقال عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ لـ /ألمعلومة/، ان “القضاء هو من سيقرر مدى قانونية تطبيق قانون الامن الغذائي من […]

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