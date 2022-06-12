خبير قانوني: تركيا تواصل انتهاكاتها وللعراق الحق في مقاضاتها دولياً

2022/06/12 | 08:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان تركيا انتهكت المواثيق الدولية بمهاجمتها للعراق بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني، لافتا الى ان بغداد تمتلك الحق في مقاضاة انقرة وادانتها دوليا.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “تركيا خرقت القانون الدولي بضرب العراق، وهذا الامر يخالف المواد ١ و ٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي […]

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