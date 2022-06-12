فيديو مروع يظهر رجلا يدفع امرأة فجأة على سكة حديد

2022/06/12 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مروع التقط داخل إحدى محطات القطارات في مدينة نيويورك الأمريكية، رصدت كاميرا مراقبة لحظة قيام رجل بإلقاء امرأة نحو قضبان سكة الحديد في المحطة، قالت شرطة المدينة إنها ألقت القبض على مشتبه به في الحادث، ويظهر في التسجيل الذي يحتوي على مشاهد قاسية ، الرجل وهو يمسك بالمرأة من كتفيها ويقذفها مباشرة نحو السكة الحديدية ، ويقول المسؤولون إن المارة ساعدوا في إعادتها إلى الرصيف.

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