التربية تصدر توضيحا هاما بشأن طلبة السادس الاعدادي

2022/06/12 | 09:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يوجد اجبار للطلبة في موضوع التحديث البايومتري.

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