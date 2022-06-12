نجم ليفربول: الجمهور محق في الهجوم علينا

2022/06/12 | 09:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال أندي روبرتسون نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب إسكتلندا، إن الجماهير بلاده كانت محقة في التعبير عن إحباطها عبر إطلاق صيحات استهجان بعد الخسارة صفر-3 أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية، السبت.وهز تروي باروت ومايكل أوبافيمي وآلان براون الشباك في فوز أيرلندا، أمام إسكتلندا “بلا أنياب”، وهو أول انتصار لفريق المدرب ستيفن […]

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