2022/06/12 | 09:06 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ قال أندي روبرتسون نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب إسكتلندا، إن الجماهير بلاده كانت محقة في التعبير عن إحباطها عبر إطلاق صيحات استهجان بعد الخسارة صفر-3 أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية، السبت.
وهز تروي باروت ومايكل أوبافيمي وآلان براون الشباك في فوز أيرلندا، أمام إسكتلندا “بلا أنياب”، وهو أول انتصار لفريق المدرب ستيفن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم ليفربول: الجمهور محق في الهجوم علينا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهز تروي باروت ومايكل أوبافيمي وآلان براون الشباك في فوز أيرلندا، أمام إسكتلندا “بلا أنياب”، وهو أول انتصار لفريق المدرب ستيفن […]
ظهرت المقالة نجم ليفربول: الجمهور محق في الهجوم علينا أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم ليفربول: الجمهور محق في الهجوم علينا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم ليفربول: الجمهور محق في الهجوم علينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).