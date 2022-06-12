بالأرقام.. مالية كردستان تكشف لـ(بغداد اليوم) اعداد موظفيها والمبالغ الكلية لرواتبهم

2022/06/12 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف نائب رئيس اللجنة المالية في حكومة إقليم كردستان، هفيدار أحمد، اليوم الاحد، عن المبالغ الكلية لرواتب الموظفين في الإقليم.

وقال أحمد لـ(بغداد اليوم) إن "المبالغ الكاملة هي 895 مليار دينار لرواتب الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين".

وأضاف أن "هناك حوالي مليون و200 ألف موظف ومتقاعد وأشخاص يتسلمون رواتب وإعانات اجتماعية".

وأكد أن "هذا المبلغ كبير ويحتاج لدعم من بغداد، لتوزيع رواتب الموظفين بشكل منتظم".

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