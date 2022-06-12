ذي قار تشكو بغداد بعد تقليص مفاجئ بخطتها الزراعية

2022/06/12 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

كشفت محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن قيام اللجنة العليا المركزية بتقليص خطتها الزراعية بسبب أزمة المياه.

وقال مدير زراعة ذي قار صالح الزيادي لـ(بغداد اليوم) إن "المحافظة و حسب الخطة التي رفعتها فإنها اعدت خط صيفية لزراعة 150,000 دونم، إلا إنها تفاجأت بقيام اللجنة العليا المركزية الخاصة بالموافقة على الخطة الزراعية لكن بعد تقليص المساحة إلى 90,000 دونم ".‏وأضاف أن "هذا التقليص يعني الموافقة تمت‏ على 40% فقط من النسبة المقترحة"، مؤكدا ان "هذه نسبة قليلة ".

وتابع الزيادي أن "تقليص اللجنة العليا يأتي بسبب أزمة المياه التي تضرب بالبلاد وأن الخطة الزراعية اقتصرت على بعض المحاصيل دون المحاصيل الأخرى".

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