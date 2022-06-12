تايوان: مستعدون للتواصل مع الصين

2022/06/12 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس وزراء تايوان سو تسينغ تشانغ، اليوم الأحد، إن تايوان لا تريد إغلاق الباب أمام الصين ومستعدة للتواصل “بنية طيبة”، لكن على أساس المساواة ومن دون فرض شروط سياسية مسبقة.وتراجعت العلاقات بين تايبيه وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، مع زيادة الضغط السياسي والعسكري من الصين لحمل الجزيرة على قبول […]

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